Политолог Кошкин усмотрел в перемирии в секторе Газа сговор Трампа и Нетаньяху

Заключение соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС стало следствием договоренностей между избранным президентом США Дональдом Трампом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Такое мнение «Татар-информу» выразил заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкин.

«На сегодняшний день все довольно зыбко, но есть движение навстречу. Думаю, это связано с беседой Трампа и Нетаньяху. Трамп вступает в должность, проходит [20 января] инаугурацию, и это происходит в свете такого весьма перспективного стечения обстоятельств по Ближнему Востоку», – считает Кошкин.

Эксперт напомнил, что Трамп и в свой предыдущий президентский срок был весьма благоприятно настроен к Израилю.

«Он довольно уверенно поддерживал Израиль. Думаю, что перспектива на четыре года – это максимальная поддержка Израиля [со стороны Трампа]», – добавил Кошкин.

Политолог считает, что в палестинском вопросе Израиль вряд ли пойдет на какие-либо уступки, поэтому праздновать установление мира в секторе Газа преждевременно.

«Израиль в последнее время по сути вел войну на четыре фронта и не собирается ни в чем уступать. Да, есть договоренность, она с 19 января, а буквально сразу после достижения договоренностей они наносят мощнейший удар. И по интенсивности ничего не изменилось. Поэтому утверждать, что наступил мир на территории сектора Газа весьма амбициозно», – заключил спикер.