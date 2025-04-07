Военный эксперт Кнутов: «Россия стремится создать безопасный коридор в Сумской области»

Недавнее продвижение российских войск почти на 10 километров вглубь Сумской области объясняется стратегической необходимостью создания буферной зоны. таким мнением с «Татар-информом» поделился военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, это нужно для того, чтобы лишить противника возможности продолжать атаки на Белгородскую область и поддерживать остатки войск на части Курской области.

«При благоприятных обстоятельствах российские войска продвинутся и на других участках фронта для того, чтобы создать коридор глубиной 40 и более километров. Это необходимо, чтобы нейтрализовать действия украинских дронов с ретрансляторами, радиус действия которых составляет примерно 40 км, а также ограничить использование американских «Хаймарсов» с дальностью около 80 км», – отметил Кнутов.

Эксперт подчеркнул, что в дальнейшем эта «зона безопасности» может быть расширена до 50-70 километров, в зависимости от ситуации на поле боя.