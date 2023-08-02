Военный эксперт Кнутов оценил угрозы Зеленского, пообещавшего атаковать россиян

Реальность угроз атак на россиян, озвученных накануне Президентом Украины Владимиром Зеленским, оценил в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» известный военный эксперт и историк Юрий Кнутов.

Он отметил, что атаки вполне вероятны, так как идет специальная военная операция, и тут нет ничего удивительного.

«Противник будет использовать различные методы ведения боевых действий. Единственное, что он все больше и больше скатывается к тактике террора в отношении мирного населения, вот это крайне негативный факт», – подчеркнул Кнутов.

Также эксперт рассказал, что Украина и страны НАТО выделяют все больше денег на приобретение беспилотников, при мощи которых совершаются террористические атаки на российские города и мирные объекты.

«Украина выделила 1 млрд 100 млн долларов на закупку дронов в этом году, причем будут закупаться дроны, которые якобы собираются на Украине. Поэтому средства, которые выделяются, как странами НАТО, так и Украиной на приобретение беспилотных летательных аппаратов, они только возрастают и поэтому количество атак будет вероятно увеличиваться, и мы к этому должны быть готовы и относиться как к реальности», – считает Кнутов.

Напомним, что в ночь на 1 августа с территории Украины была предпринята попытка атаковать Москву беспилотниками. Два из них были сбиты системами ПВО, еще один упал на территории Москвы-Сити.