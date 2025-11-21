Военный эксперт Кнутов назвал причину крушения индийского истребителя в Дубае

Индийский истребитель HAL Tejas мог потерпеть крушение из-за отказа двигателя. Такое предположение озвучил военный эксперт Юрий Кнутов, чьи слова приводит телеканал RT. Напомним, что ЧП случилось на авиашоу в Дубае.

«У меня впечатление, что похоже на отказ двигателя», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что данный истребитель собран из комплектующих от производителей из разных стран. Так, двигатель у HAL Tejas делали в США, а радиолокационный прицел для наведения ракет – в Израиле. Причем, по словам эксперта, не всегда одни узлы совмещаются с другими должным образом.