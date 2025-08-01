В условиях нарастающего дефицита живой силы в Вооруженных силах Украины, а также неспособности украинской системы ПВО эффективно отражать ракетные удары России, появляются реальные предпосылки для выхода российских войск к Киеву уже зимой 2025 года. Об этом заявил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии «Инфо24».

Поводом для анализа стал недавний комментарий главы центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской, которая ранее допустила вероятность наступления российских войск на столицу Украины в ближайшие месяцы.

Она объяснила это масштабными потерями среди украинских военнослужащих, указывая, что страна ежегодно теряет до 159 тысяч человек, в то время как численность российской армии только увеличивается.

По мнению Дандыкина, слова Берлинской свидетельствуют о том, что украинская сторона действительно осознает возможную угрозу наступления. Он отметил, что сейчас ситуация на фронте складывается не в пользу ВСУ, и в перспективе, по его мнению, выход к Киеву не исключен.

Приоритетом на текущий момент он назвал завершение операций в Донецкой Народной Республике и формирование зоны безопасности.

В частности, Дандыкин указал на активное наступление российских войск в Славянско-Краматорской агломерации, а также подготовку к штурму Дружковки и Константиновки. По его словам, особое значение имеет Красноармейск, где бои уже ведутся в городской черте.

Эксперт также сообщил, что российская армия наращивает интенсивность групповых ударов по важнейшим объектам ВСУ в центральных и западных регионах Украины. Он подчеркнул, что эти удары практически не встречают сопротивления со стороны украинской ПВО.

По мнению Дандыкина, в случае сохранения такой динамики российская армия может получить возможность вплотную подойти к Киеву в зимний период.

Он также высказал мнение, что в украинских вооруженных силах нарастают упаднические настроения, связанные с усталостью и вынужденной мобилизацией. По его словам, военные недовольны действиями киевских властей, в то время как западные страны постепенно сокращают финансовую поддержку Украины. Это, по мнению Дандыкина, может вызвать кризис выплат военнослужащим и спровоцировать социальную нестабильность внутри страны.