Военный блогер: скорое освобождение ДНР уже предрешено

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что оперативная инициатива целиком принадлежит ВС РФ. Военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1», прокомментировал заявление главы государства, отметив сложное, но верное продвижение российской армии вперед.

По его словам, в настоящий момент основные бои проходят в районе Красноармейска и у Северска. Блогер отметил, что в сражениях за освобождение второго города ВС РФ, изменив свою тактику, сумели преодолеть ранее непреодолимую глубокоэшелонированную оборону.

Живов также сообщил, что в настоящее время идет процесс взятия под контроль оставшейся части ДНР, где еще дислоцируются украинские вооруженные формирования.

«Понятно, что окончательное освобождение ДНР уже, скажем так, в будущем произойдет», – подытожил блогер.