Военный аналитик назвал «Орешник» гарантией паритета с НАТО

Серийный выпуск новых ракетных комплексов «Орешник» станет ключевым фактором в сдерживании потенциальных угроз со стороны НАТО и стран ЕС, которые, по планам, намерены быть готовыми к возможной полномасштабной войне с Россией к 2030 году. Об этом сообщил военный аналитик и главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, его слова приводит РИА Новости.

Ранее Президент Владимир Путин объявил о запуске серийного производства этих комплексов, и первый образец уже поступил в войска. По мнению Коротченко, эту информацию следует рассматривать в контексте текущей военно-политической обстановки, как сигнал ответа на усиленное давление со стороны западных государств.

Он отметил, что Россия продолжает занимать лидирующие позиции в области боевого твердотопливного ракетостроения. Развертывание серийного производства «Орешника», по словам эксперта, обеспечит стране эффективный инструмент для реагирования на стратегические угрозы, особенно в условиях после выхода США из ДРСМД.

Коротченко добавил, что Запад активно проецирует военные риски, а такие страны, как члены НАТО и ЕС, не скрывают своей поддержки Украины и намерения быть полностью отмобилизованными к возможному вооруженному конфликту с Россией в перспективе до 2030 года. На этом фоне, считает эксперт, Россия должна обеспечить паритет в сфере обороны и вооружений.

Он подчеркнул, что в течение ближайших пяти лет российская оборонная промышленность выпустит достаточное количество комплексов «Орешник», что позволит компенсировать численное превосходство потенциального противника в обычных вооружениях и личном составе и обеспечить стратегическое сдерживание.