Военные, выполняющие задачи в Курской области, получат статус ветеранов боевых действий

Депутаты Госдумы приняли закон о наделении статусом ветерана боевых действий военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в отражении вооруженного вторжения на территорию России.

Под действие закона подпадут военнослужащие, в том числе уволенные в запас, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, прокуратуры, сотрудники Следственного комитета, отражавшие вооруженное вторжение на российскую территорию и отбивавшие вооруженные провокации на границе и в районах, прилегающих к зоне СВО.

«Это вопрос поддержки наших солдат и офицеров, которые сегодня защищают нашу страну и граждан на линии боевого соприкосновения», – говорил Председатель ГД Володин.

Статус ветерана и инвалида боевых действий «позволит им получать дополнительные выплаты и меры социальной поддержки».

Принять соответствующие изменения в законодательство ранее поручил Президент России Владимир Путин.