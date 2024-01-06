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СВО 6 января 2024 09:20

Военные ВС РФ ударили по месту разработки новых ракет для ВСУ

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ВС РФ ударили по месту, где разрабатываются новейшие ракеты для ВСУ, сообщает РИА Новости.

Благодаря этим ударам военно-промышленный комплекс Киева понес серьезные потери.

Со слов украинского военного эксперта Гетьмана, 29 декабря и 2 января ВС РФ атаковали предприятия, которые также создают беспилотники.

Он также отметил странность того обстоятельства, что некоторые из важных украинских данных, можно было без труда найти в открытом доступе в сети.

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#спецоперация на Украине
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