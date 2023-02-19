Военные в США назвали ключевой регион России, на который «нацелилась» Украина

Несмотря на то, что сейчас основные боевые действия в рамках специальной военной операции (СВО) ведутся на Донбассе, «Киев не отводит глаз от Крыма», который является ключевым российским регионом и имеет решающее значение для хода СВО. Об этом пишет The War Zone со ссылкой на заявление бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерала-лейтенанта Бена Ходжеса.

«Крым — это ключ, он имеет решающее значение. Украине уже сейчас надо сосредоточиться на полуострове и экономно использовать силы на восточном направлении», — считает военный.

Крым превращает Азовское море во внутреннее море России и позволяет контролировать территориальные воды с потенциальными запасами газа. Это крайне затруднит процесс восстановления экономики Украины, говорится в статье. В качестве примера того, что киевские власти не оставляют попыток вернуть Крым, приводятся сообщения о постоянных атаках беспилотников, о которых периодически сообщает губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, несмотря на неоднократные заявления украинских и западных политиков о возможных ударах по Крыму, зарубежные СМИ писали, что на самом деле США не поддерживают Киев в этом направлении. По мнению американских властей, попытка Украины вернуть себе Крым станет для Президента России Владимира Путина «красной линией», которая может привести к разрастанию конфликта.

В то же время на прошлой неделе замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что военные объекты в Крыму являются «легитимными целями» для Киева. В Кремле на это ответили, что подобные заявления подтверждают глубину российско-американских разногласий.