news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 7 августа 2023 14:17

Военные уничтожили беспилотник на подлете к Белгороду

Скопировать ссылку
news_top_970_100

Военными был уничтожен БЛПА под Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. В результате на подлете к городу был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По предварительной информации, в результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Хотите узнать больше о контрактной службе, жмите сюда. https://heroes-tatarstan.ru На официальном сайте набора на контрактную службу размещена информация о положенных военнослужащим выплатах, льготах и гарантиях. Телефон контакт-центра горячей линии по вопросам контрактной службы – 117.

#спецоперация на Украине #Белгородская область
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное