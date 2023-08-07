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Военные уничтожили беспилотник на подлете к Белгороду
Военными был уничтожен БЛПА под Белгородом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в Белгороде сработала система противовоздушной обороны. В результате на подлете к городу был сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа.
По предварительной информации, в результате никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
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