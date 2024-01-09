За праздники в РТ военные следователи выявили 12 экс-иностранцев, не служивших в армии

Военные следователи и военкоматы Татарстана выявляют бывших иностранцев, уклоняющихся от службы в армии.

В Новогодние и Рождественские каникулы 384 военный следственный отдел СК РФ совместно с военным комиссариатом республики и полицией провели рейды по поиску граждан, которые не явились на воинский учет после получения российского паспорта. В результате были обнаружены 12 таких лиц, которые ранее имели иностранное гражданство.

Они были привлечены к ответственности в соответствии с законом и доставлены в военкоматы Казани для постановки на учет. Следственный комитет напоминает, что уклонение от призыва на военную службу без законных оснований является уголовно наказуемым деянием. За него грозит штраф до 200 тысяч рублей, принудительные работы, арест или лишение свободы до двух лет.

384 военный следственный отдел находится по адресу: г. Казань, ул. Островского, д. 20. Телефон для сообщений о преступлениях, связанных с уклонением от службы в армии: 8(843)292-15-12. Также можно обратиться лично или написать заявление.