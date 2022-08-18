Минобороны: Военные силы России ликвидировали более 90 иностранных наемников в Харькове

ВС России ликвидировали более 90 боевиков в Харькове. Удар по пункту временного расположения наемников нанесен высокоточным оружием наземного базирования, сообщается в новостной сводке Минобороны РФ.

Также в районе Посад-Покровское Николаевской области российская авиация нанесла удар по пункту временной дислокации 1-го батальона 28-й механизированной бригады ВСУ. Было уничтожено около 60 националистов и восемь единиц специальной автомобильной техники.

«За сутки поражено пять пунктов управления ВСУ, в том числе 72-й механизированной бригады в районе Артемовска, 46-й аэромобильной бригады в районе населенного пункта Белая Криница Херсонской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 234-х районах», — добавил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, продолжил он, за сутки уничтожено три склада украинского ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, десять беспилотников и три снаряда реактивной системы залпового огня.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине 24 февраля. Многие страны Запада начали ужесточать санкции против России и оказывать военную помощь киевским властям. Однако, как сообщал «Татар-информ», поток поддержки в ближайшем будущем может иссякнуть – шесть крупнейших европейских стран уже не подтвердили новых поставок.