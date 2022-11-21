Военные РФ уничтожили две установки ВСУ «Ураган», обстреливавшие Белгородскую область

Российские военные уничтожили две установки РСЗО «Ураган», из которых украинские подразделения обстреливали Белгородскую область. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Пыльная Харьковской области поражены на огневых позициях две установки реактивной системы залпового огня „Ураган“ ВСУ», — сказано в публикации.

На южно-донецком направлении украинские подразделения безуспешно пытались контратаковать, чтобы восстановить утраченное положение в районах Новомихайловки, Владимировки и Павловки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск в направлении Новодаровки, однако были остановлены ударами артиллерии и действиями штурмовых групп. Противник потерял более 70 украинских военнослужащих убитыми и ранеными.



На купянском направлении упреждающим огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем по районам сосредоточения живой силы ВСУ сорвана попытка атаки в направлении Куземовки Луганской Народной Республики. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих.

На красно-лиманском направлении противник пытался атаковать в сторону населенных пунктов Голиково и Червонопоповка ЛНР, однако артиллерия рассеяла силы противника в результате удара по местам сосредоточения подразделений ВСУ. Уничтожено более 20 украинских военнослужащих.

Также Минобороны РФ сообщает, что в районе Днепровского Херсонской области уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая пыталась переправиться на катере на левый берег Днепра.