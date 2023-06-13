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Военные пенсионеры новых регионов РФ начнут получать выплаты по российским стандартам
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о получении пенсионных выплат военными пенсионерами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей по российским стандартам. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что новые правила коснутся и пенсионеров, которым положены военные пенсии и которые до дня принятия новых регионов в состав РФ покинули эти территории, переехав в Россию или в другие страны. С 1 июля 2023 года получать свои выплаты по российским нормам также смогут жители, проходившие военную службу, и члены их семей, которые постоянно проживали в новых регионах до 30 сентября 2022 года.
Претендовать на получение выплат смогут и пенсионеры, проходившие службу в воинских формированиях и органах ДНР после 7 апреля 2014 года, в ЛНР после 27 апреля 2014 года, а также в Запорожской или Херсонской областях после 24 февраля 2022 года. Также на такую помощь от государства имеют право родственники военных, которые погибли во время службы в новых регионах России.
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