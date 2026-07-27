Военные пенсии в России с октября планируют повысить на 4%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Военные пенсии в России с 1 октября 2026 года планируется проиндексировать на 4%. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

По его словам, такой размер индексации закреплен в федеральном бюджете на 2026–2028 годы. При этом эксперт уточнил, что показатель является предварительным, а окончательное решение может быть принято в сентябре 2026 года.

Машаров также отметил, что если фактическая инфляция по итогам года превысит прогноз, Правительство России может увеличить коэффициент индексации.

Он пояснил, что размер военных пенсий зависит не напрямую от уровня инфляции, а от роста денежного довольствия военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Индексация пройдет автоматически, без необходимости подавать заявление.

Повышение выплат коснется бывших военнослужащих, а также пенсионеров из числа сотрудников силовых структур, включая МВД, ФСБ, Росгвардию и другие ведомства.