Военные могут без очереди оформить проездные документы на ж/д вокзалах в Казани

Российские военные могут без очереди оформить проездные документы на поезда дальнего следования в кассах 57 крупнейших ж/д вокзалов России, в том числе в Казани. Об этом напоминает Минобороны РФ.

«Холдингом „РЖД“ совместно с Министерством обороны Российской Федерации разработана процедура приоритетного обслуживания воинских пассажиров при оформлении проездных документов в кассах дальнего следования на крупных железнодорожных вокзалах страны по воинским перевозочным документам», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Оформить услугу можно с помощью электронных терминалов, выбрав в перечне пункт «Оформление по воинским перевозочным документам». При получении талона их вызовут в кассу в приоритетном порядке.