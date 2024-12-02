Военные, которые заключили контракт более чем на год , смогут списать до 10 млн долгов

Российские военные, которые заключили контракт более чем на год , смогут списать до десяти миллионов долгов.

1 декабря вступил в силу закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и Федеральный закон «Об особенностях исполнения обязательств по кредитным договорам (договорам займа) бойцам, которых призвали на военную службу по мобилизации в ВС РФ, и тем, кто принимает участие в СВО, а также членами их семей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Теперь при заключении контракта о прохождении военной службы в российской армии на срок свыше одного года исполнительные производства по кредитам и ипотекам должника или его супруга/супруги на сумму до десяти миллионов рублей прекращаются.

Для того, чтобы оперативно прекратить исполнительные производства и снять все аресты, военнослужащим необходимо обратиться в структурное подразделение ФССП России, где ведется исполнительное производство, либо в аппарат управления территориального органа ФССП России в любой рабочий день.

Также можно обратиться к дежурному сотруднику органа принудительного исполнения на пунктах отбора на контрактную службу.