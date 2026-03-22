Военные Ирана заявили об ударе беспилотниками по израильскому аэропорту Бен-Гурион
Иранские вооруженные силы сообщили об атаке на международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле с использованием ударных беспилотников Arash‑2. Об этом заявил официальный представитель армии, передает агентство Tasnim.
Как сообщает ТАСС, «армия нанесла результативный удар по аэропорту Бен-Гурион сионистского режима с помощью передового дрона Arash‑2».
Представитель армии уточнил, что в ходе атаки применялись преимущественно аппараты этой модели, которые являются более совершенной и разрушительной версией БПЛА Kian и Arash-1. Дальность полета Arash-2, согласно его информации, составляет 2 тыс. км.