Происшествия 22 марта 2026 10:57

Военные Ирана заявили об ударе беспилотниками по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Иранские вооруженные силы сообщили об атаке на международный аэропорт Бен-Гурион в Израиле с использованием ударных беспилотников Arash‑2. Об этом заявил официальный представитель армии, передает агентство Tasnim.

Как сообщает ТАСС, «армия нанесла результативный удар по аэропорту Бен-Гурион сионистского режима с помощью передового дрона Arash‑2».

Представитель армии уточнил, что в ходе атаки применялись преимущественно аппараты этой модели, которые являются более совершенной и разрушительной версией БПЛА Kian и Arash-1. Дальность полета Arash-2, согласно его информации, составляет 2 тыс. км.

