Военные, инженеры и токари: какую работу можно было найти на ярмарке вакансий в Казани

Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани стартовал федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В мероприятии приняли участие представители Минтруда РТ, заместитель министра промышленности и торговли РТ Родион Карпов, а также руководители крупных предприятий и учебных заведений.

Стоит отметить, такая ярмарка прошла и в других районах Татарстана.

На ярмарке представили почти десять тысяч вакансий от 377 предприятий. Ознакомиться с ними можно и на сайте trudvsem.ru.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

В топ-5 вошли вакансии фрезеровщика в компании «МЕЛИТА – К» с зарплатой до 120 тысяч рублей в месяц, оператора станков с программным управлением в «ЗАВОД ЭЛЕКОН», где можно заработать до 110 тысяч в месяц. Также в «ХимБурСервис» требуется инженер-технолог по буровым растворам, которому предлагают до 300 тысяч рублей в месяц, а казанскому заводу «Электроприбор» требуется токарь, зарплата которого достигает 130 тысяч рублей в месяц. Зарплату до 200 тысяч рублей предлагают слесарю-электрику по ремонту электрооборудования в компании «КЛЕВЕР ТРАК».

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Здесь выстроена экспозиция по отраслям – сфера услуг, предприятия реального сектора, учебные заведения, молодежные организации. Каждый в рамках своих интересов может найти ту или иную активность, возможность пообщаться», - рассказала заместитель министра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Замминистра добавила, что в целом ситуация на рынке труда остается стабильной. Однако в настоящее время происходит снижение числа зарегистрированных безработных.

«Сегодня это чуть больше шести тысяч безработных, при этом мы наблюдаем снижение количества вакансий. Мы считаем это свидетельствует о том, что люди все-таки занимают рабочие места. В начале года мы наблюдали 50 тысяч свободных рабочих мест. Сейчас в целом по республике 35 тысяч», – отметила она.

Клара Тазетдинова также обратила внимание на то, что 70 процентов безработных приходится на женщин.

Заместитель министра промышленности и торговли Родион Карпов рассказал, что ярмарка вакансий в этом году проходит не впервые. Последнее такое мероприятие проводили в апреле – его посетили 13 тысяч человек. В результате около тысячи человек устроились на предприятия оборонной промышленности.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Учитывая нынешние реалии, хочу отметить, что порядка 900 из них попали как раз на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Эти предприятия и сегодня находятся здесь. Мы возлагаем большие надежды на то, что молодежь пойдет работать в эти предприятия. Человек труда – это звучит гордо, и конечно же, они востребованы абсолютно во всех отраслях нашей промышленности. Это машиностроение, химия, нефтехимия, энергетика. То есть фактически нет ни одного предприятия, где бы не было востребованности в хороших и качественно подготовленных кадрах», – поделился замминистра.

На ярмарке можно не только ознакомиться с вакансиями, но и пообщаться с сотрудниками кадровых служб, подробнее узнать о зарплате, социальных гарантиях и условиях труда.

Для тех, кто еще не имеет трудового опыта и только получил диплом, консультации дают эксперты. Они помогут выбрать наиболее перспективные отрасли для работы. А те, кто еще находится на стадии выбора профессии, узнают о самых востребованных направлениях. На ярмарке также работали представители крупнейших вузов Татарстана, что позволило абитуриентам узнать о профессиях, которые они могут получить, обучаясь в республике.

Консультируют соискателей и карьерные консультанты центров занятости, которые подберут наиболее подходящие вакансии, учитывая жизненную ситуацию. Они же помогут спланируют карьерный путь.

На мероприятии провели мастер-классы, презентации, интерактивные площадки для образовательных учреждений, карьерные мастерские и профориентационные мероприятия.

Кроме поваров, инженеров и менеджеров, на ярмарке можно подробнее узнать о военной службе по контракту. Здесь военными комиссариатами районов развернуты пункты отбора контрактников. Такие же пункты будут работать и в других районах Казани.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Этот пункт пользуется популярностью в основном среди молодежи.

«Я подавал заявку на службу по контракту через госуслуги, но мне пришел отказ. Я подумал, что может быть здесь мне объяснят, что можно сделать, чтобы меня взяли. Моя проблема в том, что я не служил в армии из-за ограничений по здоровью, но надежда умирает последней» – рассказал житель Казани Артем.

Чтобы поступить на военную службу по контракту, необходимо подать заявку лично либо отправить почтовым отправлением или же обратиться по телефону в пункт отбора или военный комиссариат. Еще один вариант – оставить заявку через личный кабинет на сайте Минобороны РФ службапоконтракту.рф или через электронный сервис «Стать добровольцем или контрактником» на едином портале государственных услуг.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Сейчас в зоне СВО актуальны такие профессии как заместитель командира взвода, инструктор штаба, старший сапер и многие другие. Денежное довольствие на разных должностях варьируется от 195 до 242 тысяч рублей.

Заинтересовала служба по контракту и студентов Всероссийского государственного университета юстиции. Ребята взяли для себя несколько информационных листовок. Преподаватель уголовного права казанского филиала Лейла Самикова рассказала, что привела студентов на ярмарку, чтобы расширить их кругозор.

«Для них актуальны профессии процессуального характера – это следователи, силовые ведомства, прокуратура, судебная система. Здесь также представлены вакансии для работы в федеральной службе судебных приставов. Мы обговорили трудоустройство наших ребят, обменялись контактами, будем взаимодействовать», – рассказала она.

Вопросом старта профессиональной карьеры были заинтересованы и иностранные студенты. Нкойо Окон из Нигерии поделилась, что учится в Казани на врача и ищет работу для получения практических навыков.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Я работала учителем в школе, преподавала английский, но сейчас я уже учусь на пятом курсе КФУ и мне хочется работать по своей специальности. Пока ищу работу медсестрой, уже присмотрела несколько вакансий. Надеюсь, повезет», – поделилась девушка.