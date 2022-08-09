Военные ЛНР взяли под полный контроль строительный завод в Соледаре

Силы Луганской народной республики полностью контролируют территорию завода по производству строительных материалов «КНАУФ-Гипс» в городе Соледар. Об этом в своем Telegram написал помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

«Подразделения 6-го казачьего полка НМ (Народной милиции) ЛНР полностью контролирует территорию завода „КНАУФ-Гипс“ на юго-востоке Соледара. Столкновения идут уже на прилегающих улицах города» — сообщил он.

Ранее при поддержке российской авиации подразделения Донецкой и Луганской народных республик начали зачистку территории предприятия.

Бойцы подразделений рассказали о том, что националисты заминировали дорогу к городу, в том числе использовав противопехотные мины ПФМ-1 «Лепесток». Также украинская сторона пыталась подавить артиллерию союзных сил и мешает работе беспилотников при помощи средств радиоэлектронной борьбы. Боевики, по их словам, скрылись в соляных рудниках в окрестностях города.

24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.