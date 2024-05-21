Военнослужащих по контракту и их детей зачислят в колледжи вне конкурса

Военнослужащие по контракту и их дети имеют право зачисления в колледжи и техникумы вне конкурса. Мера поддержки действует вне зависимости от результатов в школьном аттестате и без договора целевого обучения.

Такие абитуриенты не могут поступать без сдачи экзаменов. Но при прочих равных, к примеру, одинаковом количестве баллов, преимущество будет у тех, кто участвовал в спецоперации, и их детей. При этом дети военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, погибших в ходе СВО или получивших серьезные увечья, смогут поступить в кадетские и другие военные училища вне конкурса.

О том, как попасть в новый именной батальон «Батыр», какие льготы положены заключившим контракт на военную службу, как начисляются выплаты участникам спецоперации и какая специальность сегодня наиболее востребована в Вооруженных Силах Российской Федерации, читайте в материале «Татар-информа».