Военнослужащих из Татарстана наградили за успешное выполнение задач в зоне СВО

Военнослужащие 428-го мотострелкового полка 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск «Центр» из Татарстана награждены за успешное выполнение задач в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России. Уроженцы Республики Татарстан были удостоены медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Бойцы неоднократно демонстрировали слаженность действий и высокую боевую выучку при решении поставленных задач. Они проявили мужество, стойкость и профессионализм.

Республика Татарстан традиционно уделяет особое внимание поддержке своих земляков, выполняющих воинский долг в зоне проведения специальной военной операции.