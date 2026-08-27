Военнослужащих из Татарстана наградили на передовой

Скриншот видео / max.ru/rustamminnikhanov

Очередная церемония награждения военнослужащих из Татарстана состоялась в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщил Раис республики Рустам Минниханов в своем канале в мессенджере «Макс».

«Спасибо бойцам за верность присяге и достойную защиту Отечества! Их имена – в числе героев Татарстана», – написал Минниханов.

Он также отметил, что мужество военнослужащих является примером для молодого поколения, а республика гордится своими земляками, защищающими Отечество.