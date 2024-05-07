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Военнослужащих 72-й мотострелковой бригады отметили государственными наградами РТ
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Государственными наградами Республики Татарстан отмечены военнослужащие 72-й отдельной мотострелковой бригады, сообщил Раис Татарстана Рустам Минниханов.
Церемония награждения бойцов накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне состоялась на передовой.
«Сугышчыларны ташламыйбыз! Бердәмлектә безнең көч!», – написал Раис Татарстана в своем сообщении.
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