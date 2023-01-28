Военнослужащим татарам на Сахалине передали флаг республики – они возьмут его в зону СВО

Сегодня татарам, которые отправляются в зону проведения военной спецоперации с Сахалина, передали флаг республики от Всемирного конгресса татар. Военные возьмут его с собой, сообщила председатель Совета общественной организации «Региональная национально-культурная автономия татар Сахалинской области» Закия Валитова.

«Как раз сейчас на полигоне ребята из Татарстана, мы дарим им этот флаг <…>, – рассказала она. – Конечно же, ребята едут за победой, все работают на победу. Огромное спасибо Всемирному конгрессу татар за флаг. Это уже не первый флаг республики, который уезжает в зону спецоперации вместе с нашими ребятами».

Военнослужащие передали привет Татарстану. «Победа будет за нами!», – пообещали они.

Напомним, в конце декабря прошлого года с Сахалина проводили мобилизованных татар, также вручив им флаг республики. Всего на острове проживают около пяти тысяч татар. Подробнее об этом – в материале «Татар-информа».