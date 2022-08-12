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Происшествия
12 августа 2022  16:31
Павел Климчак

Военнослужащим органов ФСБ один день службы в зонах СВО будет считаться за два

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Военнослужащим органов ФСБ, которые непосредственно выполняют или выполняли задачи на территории Донбасса и Украины во время специальной военной операции, один день подобной службы будет засчитываться за два в выслугу лет для назначения пенсии на льготных условиях. Соответствующий указ Президента РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Кроме того, в случае, если военнослужащий получил какое-либо увечье во время спецоперации, время непрерывного нахождения в больнице на лечении также перерасчитывается из расчета: один месяц военной службы за два месяца.

#фсб #спецоперация на Украине
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