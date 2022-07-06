Военнослужащим Канады разрешили красить волосы, делать маникюр и носить юбки

Вооруженные силы Канады внесли изменения в устав, который касается внешнего вида военнослужащих. В частности, им разрешат носить одежду противоположного пола, ходить с длинными волосами, ногтями и с татуировками на лице, сообщается на сайте канадского Минобороны.

Новый устав вступит в силу уже в сентябре. Его действие распространят на всех военнослужащих – вплоть до высшего командного состава.

С этого времени как новобранцы, так и старослужащие смогут носить волосы любой длины, а также красить их в любые цвета. Разрешается не брить лицо и носить бороды, бакенбарды и усы любых форм. Главное за ними правильно ухаживать, чтобы они имели опрятный вид.

Военные также смогут делать татуировки, в том числе на лице, но они не должны пропагандировать расизм, сексизм, гомофобию и религиозную и другую нетерпимость. Кроме того, допускается ношение длинных ногтей, колец и пирсинга в ушах, в том числе можно носить и так называемые серьги-тоннели определенной ширины, пишет ТАСС.

Военнослужащим будет разрешено носить элементы одежды противоположного пола, в том числе мужчинам разрешат носить юбки. Кроме того, они смогут носить рюкзаки на одном, но левом плече, чтобы иметь возможность свободно отдавать честь правой рукой.

В документе, однако, есть оговорка, что «при определенной обстановке» командиры могут потребовать от подчиненных сбрить бороду, вынуть пирсинг или перекрасить волосы.