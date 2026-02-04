Военнослужащим из Заинска вручили медали «За отвагу»

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Заинске состоялась встреча с военнослужащими, вернувшимися из зоны специальной военной операции, в ходе которой прошло вручение государственных наград. Мероприятие прошло 3 февраля с участием руководства района, представителей общественных организаций и ветеранского сообщества.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о заинцах, погибших в ходе специальной военной операции. Затем для военнослужащих выступила концертная группа «Горячие сердца», исполнившая патриотические композиции.

Обращаясь к участникам встречи, глава района Разиф Каримов рассказал о социально-экономическом развитии района, а также о масштабной гуманитарной и волонтерской поддержке фронта.

«Из Заинска в зону специальной военной операции было отправлено около 80 фур с гуманитарной помощью. Ни одна заявка, поступившая от военнослужащих и их командиров, не осталась невыполненной. Это делается силами предприятий, организаций, предпринимателей и жителей района. На сегодняшний день из района демобилизовано 66 человек, многие из них трудоустроены, осваивают новые профессии, и все они находятся в центре нашего внимания», – сказал глава района.

О мерах социальной поддержки участников специальной военной операции и их семей подробно рассказала заместитель руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Регина Камалова.

«В нашем муниципальном районе 249 детей участников СВО бесплатно питаются в школах, 100 детей бесплатно посещают детские сады, 93 ребенка бесплатно обедают в группах продленного дня, 18 студентов бесплатно питаются в Политехническом колледже. Также 258 детей бесплатно посещают секции и кружки учреждений спорта, молодежи и культуры», – сообщила она.

По ее словам, семьям военнослужащих предоставлен бесплатный доступ к городской инфраструктуре – ледовому дворцу, бассейнам, музею, кинотеатру. Кроме того, в районе действует мера поддержки при рождении ребенка.

«В семьях участников специальной военной операции родился 31 ребенок, еще двое малышей ожидаются. Всем семьям, где родился ребенок, вручается сертификат на сумму 100 тысяч рублей», – отметила Камалова.

Она также подчеркнула, что для военнослужащих и их семей организуется бесплатный транспорт до Казани для прохождения военно-врачебной комиссии, действует телефон горячей линии, а волонтерская молодежь оказывает помощь по хозяйству.

Руководитель Центра занятости населения Екатерина Андреева рассказала о работе по адаптации военнослужащих к мирной жизни.

«Мы ведем реестр ветеранов боевых действий, вернувшихся домой, работа выстроена индивидуально. Через центр занятости можно пройти бесплатное обучение, повысить квалификацию. В прошлом году были востребованы программы операторов БПЛА и водителей. Также мы помогаем в трудоустройстве членов семей участников СВО», – сообщила она.

Исполняющий обязанности военного комиссара Александр Гурьянов отметил, что беспилотные летательные аппараты сегодня активно поступают на службу по контракту и являются важной частью современной армии.

О волонтерской и духовной поддержке фронта рассказал ветеран Вооруженных Сил Валентин Атласов.

«Вам, ребята, выпала доля защищать Родину с оружием в руках, а нам – помогать и поддерживать вас. Наш приход Святителя Макария с первых дней мобилизации помогает военнослужащим. За это время собрано более 9 миллионов рублей. Недавно по заявке бойцов мы за сутки собрали необходимую сумму и уже готовимся к очередной поездке с гуманитарным грузом», – отметил он.

Сергей Хватков сообщил, что Заинское отделение организации «Боевое братство» активно помогает семьям погибших, участвует в отправке гуманитарных грузов и охране стратегических объектов.

«За прошлый год мы выполнили более 70 заявок, доставляли помощь на передовую, участвовали в организации похорон погибших бойцов. Мы ждем вас домой с победой», – сказал он.

Кульминацией встречи стала торжественная церемония награждения. Указом Президента России Владимира Путина за мужество, самоотверженность и отвагу, проявленные при защите Отечества, медалями «За отвагу» были награждены заинские военнослужащие Сергей Изосимов-Жуков и Сергей Мальцев. Награды им вручил глава района Разиф Каримов.

Кроме того, исполнительный секретарь Заинского отделения партии «Единая Россия» Петр Тимаськов вручил Разифу Каримову Благодарственное письмо Татарстанского регионального отделения партии за высокий профессионализм и работу по организации республиканской передвижной выставки «Отец героя».

Принимая награду, глава района подчеркнул, что считает ее оценкой труда всех жителей Заинского района.

«К 30 августа в Заинске будет создан мемориальный комплекс в честь наших погибших военнослужащих – участников афганских событий, чеченских кампаний и специальной военной операции. Имена всех наших парней будут навечно высечены на гранитных плитах. Это наш общий долг – помнить каждого», – сказал Разиф Каримов, подчеркнув, что поддержка военнослужащих и их семей в районе будет продолжена по всем направлениям.