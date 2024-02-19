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Военнослужащим из Бугульмы передали квадроцикл и автомобиль «Урал»
Участникам спецоперации из Бугульмы передали автомобиль «Урал», жилые модули «на колесах» — комфортабельные передвижные командные пункты и квадроцикл.
«Сегодня одной из приоритетных задач органов власти на местах является поддержка участников СВО и их семей», — отметил первый заместитель Премьер-министра РТ Рустам Нигматуллин, который посетил Бугульму в рамках рабочей поездки.
С начала специальной военной операции по инициативе директора филиала научно-производственного предприятия «ГКС» Альберта Каримова на территории компании открыт пункт сбора помощи. За это время была оказана и направлена шефская помощь в зону СВО на сумму почти 15 млн рублей. Поддержка оказана более 2,7 тыс. человек.
Выступая на отчетной сессии Совета района, Рустам Нигматуллин отдельное внимание обратил на семьи бойцов СВО.
«Особого внимания требуют близкие погибших военнослужащих. В Бугульминском районе работа в этом направлении организована на должном уровне. Выражаю слова признательности предприятиям района, представителям малого бизнеса и всем неравнодушным жителям за активное участие в гуманитарной миссии», — обратился к присутствующим Рустам Нигматуллин.
На заседании вручили награды родственникам погибших участников специальной военной операции. Указом Президента РФ ордена Мужества посмертно удостоены Фархад Миндубаев и Евгений Косолов.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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