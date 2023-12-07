news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Военнослужащим 1231 полка вручили госнаграды Республики Татарстан
Скопировать ссылку
Военнослужащим полка 1231 вручили государственные награды Республики Татарстан, написал в своем Telegram-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«Ценим вклад наших ребят в обеспечение безопасности Родины. Поддержка татарстанцев, проходящих службу в зоне проведения СВО, и их семей – наша приоритетная задача. Батырларыбызга чиксез рәхмәт!» – сообщил Раис Татарстана.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2