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СВО 7 декабря 2023 12:16

Военнослужащим 1231 полка вручили госнаграды Республики Татарстан

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Военнослужащим полка 1231 вручили государственные награды Республики Татарстан, написал в своем Telegram-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Ценим вклад наших ребят в обеспечение безопасности Родины. Поддержка татарстанцев, проходящих службу в зоне проведения СВО, и их семей – наша приоритетная задача. Батырларыбызга чиксез рәхмәт!» – сообщил Раис Татарстана.

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#спецоперация на Украине
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