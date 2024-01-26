Военнослужащий записал для девочки из Челнов видео со словами благодарности

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Участник специальной военной операции подготовил сюрприз для ученицы 5-го класса школы №58 Набережных Челнов. Ранее он получил письмо от Азалии Халиловой и решил записать видеообращение, в котором поблагодарил ее за теплые слова.

Ролик был показан на патриотическом мероприятии, организованном в школе.

Военнослужащий сказал: «Дорогой Азалии Халиловой большой привет! <...> Очень приятно было получить твой подарок. Спасибо тебе огромное».

Азалии было приятно получить обратную связь от военнослужащего и подарки от него. Девочка даже не ожидала, что защитник Отечества ей ответит.

«Вообще я несильно ждала какого-то отклика, но я точно знала, что вот заметит точно, точно ему будет очень приятно. И вообще, когда меня вызвали, я очень волновалась. Такое волнение, не перепутали ли», — рассказала ученица.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Мама Азалии — Эльвира Халилова также была приятно удивлена, что письмо ее дочери не осталось без ответа. По ее словам, девочка приняла решение написать защитникам Отечества самостоятельно.

«Моя дочь купила шоколадки, пришла домой, и сказала, что письмо будет писать, а также сочинит свое стихотворение. Мы уж сразу поддержали: „Хорошо, хорошо, доченька, напиши“. И вот она создала очень красивое письмо», — рассказала мама Азалии.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Вот и в этот раз ученики школы №58 написали письма военнослужащим и подготовили для них обереги. Они поблагодарили военнослужащих и пожелали им поскорее вернуться домой с победой.

«Мероприятие организовано в рамках акции для поддержки со словами признательности и благодарности для всех тех, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции для всех тех, кто отдал свою жизнь, здоровье, свое время, защищая нашу Родину», — отметила директор школы №58 Гульнара Сепаева.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

Ребята показывали различные сценки, пели песни, танцевали. Организаторы уверены, благодаря таким мероприятиям они воспитывают настоящих патриотов, готовых встать на защиту Родины и мирного населения.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

Фото: Эльмира Гайнутдинова

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