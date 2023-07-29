Участник спецоперации из Татарстана лично поблагодарил челнинку за вязаный жилет

Жительница Набережных Челнов и волонтер инициативной группы «Дарим тепло» Альфия Юткина вяжет жилеты для военных – участников спецоперации. Один из таких подарков получил боец из Татарстана. Он решил поблагодарить женщину за проявленную заботу и навестил ее вовремя краткосрочного отпуска.

Всего в зону спецоперации для бойцов она отправила более полусотни теплых изделий. Один из таких жилеетов получил военнослужащий с позывным «Цыган» из Татарстана – он отправил женщине сообщение и фотографию в связанном ею жилете. А во время краткосрочного отпуска решил посетить Набережные Челны и лично поблагодарить ее.

«Позвонил в дверь, заходит с такими букетами цветов! Красиво, до сих пор стоят, приятно. Девчонкам-волонтерам позвонила, и мы встретились в кафе, посидели, по набережной погуляли. Ему понравилось у нас тут», – поделилась эмоциями льфия Юткина.

Женщина говорит, что взяла военнослужащего под свою опеку – теперь она собирает ему посылки со всем необходимым. Помогают ей в этом волонтеры, знакомые, родственники.

Всего в инициативной группе «Дарим тепло» состоят больше 700 волонтеров, среди которых пенсионеры, рабочие, женщины, находящиеся в декретном отпуске, люди с ограниченными возможностями здоровья.

Носки, сухой душ, снуды, браслеты выживания – это не полный список того, что изготавливают волонтеры. Гуманитарную помощь они передают в волонтерский центр «Своих не бросаем».

Материал подготовлен при участии Лейсян Габдрашитовой