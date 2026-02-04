Военнослужащий с позывным Брюс навестил школьников в Тукаевском районе

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Военнослужащий с позывным Брюс встретился с учениками 1 класса Новотроицкой средней школы Тукаевского района и поблагодарил за письма и рисунки. Именно эти детские весточки он получил на передовой еще в декабре и решил лично сказать ребятам спасибо. На встрече побывала и наша съемочная группа.

Для школьников эта встреча стала неожиданной и очень важной: военнослужащего они называют героем – так же, как и всех, кто сегодня защищает страну и помогает бойцам.

«Письма, которые вы пишете, рисуете рисунки – нам очень приятно», – сказал Брюс, обращаясь к ребятам.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Дети задавали вопросы, читали стихи, делились своими историями и впечатлениями.

«Моя мама служила, давала еду военным на СВО, чтобы они хорошо воевали. У моей мамы две медали», – рассказал один из учеников.

«Я считаю наших военных героями, потому что они защищают нашу Родину и очень смелые», – добавил другой.

«Мне нравится встреча. Я сегодня увидел военных. Солдаты воюют и рискуют собой», – поделился первоклассник.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Как рассказала классный руководитель, письма ребята всегда подписывают – указывают школу и населенный пункт. Надеются, что весточки дойдут до земляков из Тукаевского района.

«У меня дочка тоже первоклассница, она писала письмо на СВО. Мы нарисовали ежика, чтобы родной человек, который сейчас служит, увидел письмо и понял, что это мы и что мы его ждем», – рассказала Маргарита Люкина, учительница 1 «Б» класса Новотроицкой средней школы.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В школе волонтерская работа ведется системно. «У нас работают волонтерские отряды. Ребята делают окопные свечи, собирают гуманитарную помощь, теплые носки, одежду, свитера. Начальная школа пишет письма, рисует рисунки и отправляет их бойцам», – отметил Радис Абдульминов, директор Новотроицкой средней школы.

Сам Брюс подписал контракт в 2025 году. До этого, с июля 2022-го, он более 60 раз лично доставлял гуманитарную помощь в зону боевых действий: квадрокоптеры, тепловизоры, технику, РЭБ-установки. Сейчас он служит стрелком прикрытия: был на Южнодонецком направлении, теперь – на Запорожском.

«Люди там русские, православные уже говорят: “Алга”. Я говорю: “Что, алга, ребята?” – все вперед. Они даже знают, что у татар заднего хода нет. Все – алга!» – рассказал военнослужащий.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сегодня военнослужащий с позывным Брюс снова на передовой. А школьники уже пообещали: письма и рисунки обязательно будут – и снова только с одним словом: «Алга!».

