Военнослужащий из РТ: «Путин прав - мобилизованные отлично проявили себя на СВО»

22-летний Данила Абрамов из Набережных Челнов был мобилизован 26 октября. Сегодня младший лейтенант, как и вся страна, наблюдает за прямой линией с Владимиром Путиным. Он поделился, что полностью согласен с высказыванием Президента России о том, что у страны нет необходимости в проведении второй волны мобилизации.

«Прошла частичная мобилизация. И мы призвали тогда 300 тыс. человек. Поначалу было много иронии, смешков на этот счет. Прилепили название этим людям — „мобики“. Отлично воюют ребята, просто отлично! Четырнадцать Героев РФ из числа мобилизованных. Я уже не говорю про медали и ордена другого достоинства», – сказал глава страны.

Президент отметил, что на службу по контракту было отобрано больше человек, чем планировалось – вместо 400 тысяч – 480 тысяч.

«Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости нет», – сказал Путин.

Для Данилы Абрамова это стало главным заявлением главы государства.

«Служащие по контракту прибывают с каждым днем – я лично знаю об этом. Очень много тех, кто готов воевать за Родину. Я, как мобилизованный, могу с уверенностью подтвердить слова Владимира Владимировича, о том, что мобилизованные отлично проявили себя на СВО. Мы воюем наравне с остальными. Да, может быть мы не имеем такой же опыт, как другие военные, но мы улучшаем своим навыки. И как сказал наш президент, так и надо делать: учиться постепенно. Главное, что мы не останавливаемся на достигнутом. Очень много хороших примеров, даже в моей службе, когда мобилизованные хорошо проявляли себя, отличались отзывчивостью, добротой и другими доблестными моментами», – поделился Данила Абрамов.

Также младший лейтенант обратил внимание на то, что Путин пообещал приравнять права всех участников СВО.

«Мне очень понравилось это заявление, это правильно. Потому что добровольцы, мобилизованные и контрактники выполняют одинаковые задачи», – отметил он.

Сейчас Данила Абрамов находится в отпуске, он дома, в Набережных Челнах. До мобилизации Данила работал в ЧОП менеджером по безопасности. В период срочной службы в армии служил в парашютно-десантных войсках в Рязани.