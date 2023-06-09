Военнослужащий из Мензелинска после 8 месяцев службы встретил супругу из роддома

После 8 месяцев службы в зоне проведения СВО военнослужащий из Мензелинского района Татарстана приехал в отпуск к семье и смог поздравить свою жену с рождением дочери.

Девочка стала первенцем в семье. Родители решили назвать ее Алина.

Обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода, причем не менее 14 дней (без учета времени на дорогу).