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Военнослужащий из Мензелинска после 8 месяцев службы встретил супругу из роддома
После 8 месяцев службы в зоне проведения СВО военнослужащий из Мензелинского района Татарстана приехал в отпуск к семье и смог поздравить свою жену с рождением дочери.
Девочка стала первенцем в семье. Родители решили назвать ее Алина.
Обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода, причем не менее 14 дней (без учета времени на дорогу).
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