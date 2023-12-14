Военнослужащий из Лениногорска отправился в зону СВО на своей машине

Фото: © Ильмира Гареева

Военнослужащий из Лениногорска с позывным Мишарин вернулся в зону специальной военной операции на подаренной родным братом машине высокой проходимости и оперативной маневренности.

Старший брат вручил ключи от внедорожника малого класса «ВАЗ-2121» — «Нивы». На родину военный приезжал на побывку: за это время он успел пообщаться с семьей и оформить документы на автомобиль.

27-летнего жителя села Каркали Лениногорского района призвали по частичной мобилизации 22 октября прошлого года. На боевое слаживание его провожали родные, жена и четырехмесячный сын.

Тогда повестка о мобилизации пришла двоим: ему и Ильфату, его старшему брату. Но так как Ильфат является единственным опекуном двоих детей, он остался дома.

Фото: © Ильмира Гареева

Все жители села Каркали и глава сельского поселения Ленар Бигманов активно поддерживают земляков на передовой. Это уже пятый автомобиль, который покупается на личные средства неравнодушных жителей и родственников и отправляется в зону СВО.

Из села машина уезжала, загруженная до самого верха, а на крыше были запасные колеса. Своим сослуживцам боец повез посылки от родных, гостинцы и подарки от матерей. Здесь любимые с детства татарские национальные угощения, которые должны не только принести военным ощущение сытости и комфорта, но и напомнить о неповторимом запахе печи и родного дома.

Фото: © Ильмира Гареева

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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