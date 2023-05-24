Военнослужащий из Лаишево устроил сюрприз детям, вернувшись в отпуск — видео

Военнослужащий из города Лаишево устроил сюрприз своим детям. Он вернулся в отпуск из зоны проведения специальной военной операции и сразу отправился в школу и детский сад. Кадры встречи отца с детьми появились в пабликах и социальных сетях. Видео сняли учителя и воспитатели образовательных учреждений.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в лаишевской школе №2 имени Героя Советского Союза Б. К. Кузнецова шел урок. Сын-второклассник со слезами на глазах выбежал навстречу отцу и обнял его.

В детском саду «Березка», куда ходит дочь военного, к моменту его прихода шел утренник. Увидев отца, девочка решила забраться к нему на руки.

Военнослужащий служит по контракту. Сейчас он вернулся домой в краткосрочный отпуск.

Обеспечить отпуска участникам спецоперации в послании Федеральному Собранию поручил Президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что военные должны отдыхать раз в полгода, причем не менее 14 дней (без учета времени на дорогу).