Военнослужащий из Челнов рассказал про оберег, который его защищает на протяжении 37 лет

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

В молодежном центре «Шатлык» Набережных Челнов прошла очередная встреча военнослужащих с мэром Наилем Магдеевым. Некоторые из бойцов приехали в родной город в краткосрочный отпуск во второй раз.

В частности, военнослужащий с позывным КАМАЗ получил уже второй краткосрочный отпуск. Он находится в зоне проведения спецоперации год. По его словам, у него есть талисман — золотые цепочка и крестик, которые с ним на протяжении 37 лет. Он носит их, не снимая, с двухлетнего возраста.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Когда крестили — дали. Всё, с этой цепочкой по жизни иду. Вроде как везет на данный момент. Бог охраняет, оберегает. Дай Бог, так и будет дальше», — рассказал он.

За этот год многие из мобилизованных стали по-настоящему боевыми товарищами, готовыми помочь друг другу и поддержать.

«Всячески всё равно друг друга поддерживаем. Стараемся, если кому-то нужна помощь, всячески поддерживаем уж», — заверил военнослужащий с позывным Локи.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Бойцы замечают, что чувствуют и поддержку со стороны тыла, хотя, по их словам, Министерство обороны России и обеспечивает всем необходимым.

«От любой пожилой бабушки до Раиса Татарстана [Рустама Минниханова] — все поддерживают. Мэр лично приезжал в марте, я помню, это было награждение, и очень много продуктов привезли», — сказал военнослужащий с позывным Волга.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Наиль Магдеев сообщил, какая помощь оказывается семьям военнослужащих, и поблагодарил бойцов. «Хочу сказать, что вы — настоящие герои, мужики. Вам огромное человеческое спасибо за то, что проявляете мужество и отвагу», — сказал руководитель города.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Российские власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей.

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