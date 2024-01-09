Военнослужащий из Челнов приехал на побывку на рождение третьего ребенка

Сегодня в КДМЦ Набережных Челнов состоялась торжественная выписка супруги военнослужащего, который выполняет боевые задачи в зоне спецоперации.

У Александра и Анжелы Карманниковых родилась дочь. На рождение малышки боец вернулся на побывку. Родители назвали наследницу Алисой.

Маму поздравил руководитель исполкома Фарид Салахов.

«Когда мы стояли на площади перед ДК „Энергетик“, отправляя наших героев, Наиль Магдеев сказал, что наша задача — быть вместе с семьями, во всем помогать. Было принято много мер поддержки и в школах, и детских садах, очень важно встречать наших молодых мам и юных челнинцев из роддома. Мы всегда соблюдаем эту традицию», — отметил он.

Семье вручили 100 тыс. рублей от города, набор со всем необходимым для малышки на первое время от Республики Татарстан. На выписке Анжелу встречали ее сыновья Николай и Богдан. Им также вручили подарки — спортивный инвентарь.

Так совпало, что сегодня Анжела встречает свой день рождения. Отец семейства встретит детей и жену уже дома.

Также семью Карманниковых поздравил депутат Госсовета РТ Ильдар Шамилов, депутат Горсовета Ахат Галаутдинов, коллеги мужа с КБК.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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