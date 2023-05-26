Военнослужащий из Апастово привез с передовой флаг, подписанный товарищами

В краткосрочном отпуске побывал мобилизованный военнослужащий Наиль из Апастовского района. Он привез из зоны специальной военной операции флаг, подписанный его сослуживцами.

Наиль получил специальность в Апастовском профессиональном училище, работал трактористом-машинистом. Прошел срочную военную службу, участвовал в боевых действиях в Чечне. В настоящее время служит на территории Херсонской области. Имеет удостоверение ветерана боевых действий.

«Супруг приехал с цветами для меня и мамы. Нашу радость и радость детей не передать словами. Очень соскучился по семье и он сам. Мы не сдерживали слезы радости», — рассказала супруга военнослужащего Чулпан.

«Дома находиться приятно, но не выходят из мыслей мои боевые товарищи. Я очень переживаю за сослуживцев, поэтому всегда на связи с ними. Каждый из них близок мне как брат. Ведь там ты отвечаешь не только для себя, но и за своих боевых товарищей», — заявил Наиль.

День Победы боец встретил в родном районе. Принял участие в торжествах, посвященных 9 Мая, в родной деревне Старые Енали. На празднике ему предоставили самое почетное место. Односельчанам он подарил флаг, подписанный боевыми товарищами.

«Все за меня были рады. На этом флаге сослуживцы написали названия своих районов. Этот флаг свидетельствует о нашей вере в победу. Я очень благодарен и своим односельчанам. Получили гуманитарную помощь, гостинцы из дома. Спасибо огромное», — поделился впечатлениями от отпуска сам Наиль.

Материал подготовлен при участии Ландыш Гайнуллиной.