Военнослужащие Войск беспилотных систем перед отправкой на СВО проходят обучение

Михаил Захаров / «Татар-информ»

Все подписавшие контракт на службу в Войска беспилотных систем сначала убывают в учебные центры Министерства обороны для прохождения обучения. В него входит общевойсковая подготовка, на которую выделяется первые семь дней. Об этом в интервью «Татар-информу» о службе по контракту в новых войсках рассказал офицер пункта отбора в Казани Виктор Никитин.

«После общевойсковой подготовки начинается профессиональная подготовка, в зависимости от должности. Если это операторы FPV-дронов, то они будут обучаться управлению, маневрированию, настройке, кодировке, строению антенн, направленности радиоволн и так далее. Обучение серьезное, это очень емкий учебный процесс, который занимает у военнослужащих большую часть времени. Оно длится минимум 60 дней, по завершении устраивается экзамен для допуска к работе», – рассказал Виктор Никитин.

По его словам, водители проходят специальную подготовку по вождению на баггидромах и автодромах, профессионально готовятся к вождению в сложных условиях, приближенных к боевым. Инженеры и саперы работают со взрывчатыми веществами, мастера работают с моделированием и так далее.

Отметим, что с 1 января в Татарстане увеличили выплаты гражданам, желающим заключить контракт с Минобороны РФ до 2,9 млн рублей, – это одна из самых высоких выплат в стране и самая высокая в ПФО. Кроме того, именно в Татарстане на сегодня принято больше трех тысяч муниципальных актов, направленных на поддержку участников СВО и их семей.

Для тех, кто желает подписать контракт на службу в Войска беспилотных систем в Татарстане, открыта отдельная горячая линия, попасть на которую можно, позвонив по номеру 117 и нажав кнопку «4». Если кандидат по предварительным параметрам подходит для заключения контракта в Войска беспилотных систем, его контактные данные передадут специалисту в пункт отбора.

Бойцы новых войск будут управлять всем, что летает, плавает и движется по земле без пилота. Это и знаменитые «Герани», и гусеничные дроны «Странник», и безэкипажные катера. Минимальный срок контракта – один год. Одна из главных особенностей службы в Войсках беспилотных систем заключается в том, что контракт заключается на срок от одного года и не продлевается автоматически. Кроме того, военнослужащего не будут переводить в другие войска, обучение будет проходить не менее двух месяцев в соседних с Татарстаном регионах.

Больше шансов попасть в Войска беспилотных систем у любителей компьютерных игр, так как у них развита мелкая моторика рук, а привычный для геймеров интерфейс ускоряет обучение.

