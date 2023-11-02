Военнослужащие в Татарстане получат льготу при предоставлении земельных участков

Военнослужащие, проживающие в Татарстане менее пяти лет, смогут претендовать на земельные участки. Соответствующие изменения в Земельном кодексе республики поддержали депутаты на 48-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

Сейчас одним из обязательных условий для бесплатного предоставления земель гражданам, имеющим трех и более детей, является их постоянное проживание в Татарстане не менее пяти последних лет, рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.

«Законопроектом предлагается исключить требование о постоянном проживании на территории республики на протяжении пяти лет в случае, если хотя бы один из родителей или единственный родитель имеет статус военнослужащего», — отметил докладчик.

По данным на 1 июня, в Татарстане включены в списки на получение земельных участков 98 семей военнослужащих, из них 48 землями не обеспечены.