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Военнослужащие в Татарстане получат льготу при предоставлении земельных участков
Военнослужащие, проживающие в Татарстане менее пяти лет, смогут претендовать на земельные участки. Соответствующие изменения в Земельном кодексе республики поддержали депутаты на 48-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.
Сейчас одним из обязательных условий для бесплатного предоставления земель гражданам, имеющим трех и более детей, является их постоянное проживание в Татарстане не менее пяти последних лет, рассказал министр земельных и имущественных отношений РТ Фаниль Аглиуллин.
«Законопроектом предлагается исключить требование о постоянном проживании на территории республики на протяжении пяти лет в случае, если хотя бы один из родителей или единственный родитель имеет статус военнослужащего», — отметил докладчик.
По данным на 1 июня, в Татарстане включены в списки на получение земельных участков 98 семей военнослужащих, из них 48 землями не обеспечены.
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