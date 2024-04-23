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Военнослужащие записали видеопоздравление ко дню рождения Полпреда РТ в РФ Ахметшина
Военнослужащие из Татарстана и участники СВО поздравили вице-премьера РТ – Полпреда Татарстана в РФ Равиля Ахметшина с днем рождения. Трогательное видео с поздравлением опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
«От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения! Пусть каждый день приносит Вам радость, счастье. Пусть всегда Ваши желания исполняются. Желаем Вам крепкого здоровья. Новых целей, новых задач, желаний и мечтаний», – обратились к Ахметшину молодые служащие.
Генерал-майора также поздравили пограничники.
Видеонарезка сопровождалась иллюстрациями лучших моментов в работе Полпреда, встречами с первыми лицами Татарстана, а также представителями татарской общественности, показанными под веселую татарскую музыку.
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