Военнослужащие записали видеопоздравление ко дню рождения Полпреда РТ в РФ Ахметшина

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Военнослужащие из Татарстана и участники СВО поздравили вице-премьера РТ – Полпреда Татарстана в РФ Равиля Ахметшина с днем рождения. Трогательное видео с поздравлением опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«От всего сердца поздравляем Вас с днем рождения! Пусть каждый день приносит Вам радость, счастье. Пусть всегда Ваши желания исполняются. Желаем Вам крепкого здоровья. Новых целей, новых задач, желаний и мечтаний», – обратились к Ахметшину молодые служащие.

Генерал-майора также поздравили пограничники.

Видеонарезка сопровождалась иллюстрациями лучших моментов в работе Полпреда, встречами с первыми лицами Татарстана, а также представителями татарской общественности, показанными под веселую татарскую музыку.

Равиль Ахметшин родился 23 апреля 1960 года в деревне Нижнее Абдулово Альметьевского района ТАССР. В 1982 году окончил Казанский государственный университет, историко-филологический факультет, в 1992 году – аспирантуру Казанского государственного университета, юридический факультет, а также финансовую академию при Правительстве РФ. С апреля 2010 года – Полпред РТ в РФ. Указом Раиса Республики Татарстан от 24 октября 2013 года назначен заместителем Премьер-министра РТ – полномочным представителем Республики Татарстан в Российской Федерации.