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СВО 9 июля 2025 10:56

Военнослужащие получили возможность подтверждать участие в СВО онлайн

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Минобороны России совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало систему, позволяющую мгновенно и дистанционно подтверждать участие военнослужащего в спецоперации. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Кроме того, благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически.

«Мы делаем еще один шаг в проводимой работе – запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот», – отметил министр обороны Андрей Белоусов.

В свою очередь министр цифрового развития России Максут Шадаев подтвердил, что система готова, а срок обработки данных через нее будет сокращен от предусмотренных регламентом четырех дней до нескольких секунд.

#военнослужащие #льготы #Минобороны #Минцифры РФ
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