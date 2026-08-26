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СВО 26 августа 2026 19:17

Военнослужащие из РТ получили медали «За заслуги перед Республикой Татарстан»

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В канун государственных праздников военнослужащие – уроженцы Татарстана, проявившие себя при выполнении воинского долга, удостоены медалей ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», сообщает официальный канал Раиса РТ Рустама Минниханова в МАКС.

«Традиционно отмечаем наших героев высокими наградами в канун государственных праздников. Вручили медали ордена "За заслуги перед Республикой Татарстан" бойцам, проявившим себя при исполнении воинского долга. Мы всегда будем поддерживать наших земляков. Желаем нашим героям крепкого здоровья и возвращения домой с победой!» – приводятся слова Минниханова в посте.

Видео: официальный канал Раиса РТ в МАКС

#Рустам Минниханов #СВО #вручение наград
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