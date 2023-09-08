Военнослужащие из Челнов признались, что ценят на передовой больше всего

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

Участники специальной военной операции из Набережных Челнов на встрече с руководством города рассказали, что они особенно ценят на передовой. По словам бойцов, детские письма они перечитывают по несколько раз.

«Нам пачками присылают. Мы просто сидели вечерами, даже ночью. Читали все письма, перечитывали. Всем большое за это спасибо то, что о нас думают все. Большая благодарность. Все читали, все детские письма», — отметил военнослужащий с позывным Ерёма.

В краткосрочном отпуске на малой родине бойцы копали картошку, проводили время с родными и близкими, посещали стоматологов. Они объяснили, как во время отпуска набираются сил, как их поддерживают родные.

Фото: © Эльмира Гайнутдинова

«Слезы у меня до сих пор. Переживаю за него очень, каждый день молюсь, чтобы было у него всё хорошо. Созваниваемся, спрашиваю, кушал, что ел, когда, где был. Он не может, конечно, всей правды рассказать. Всегда успокаивает: „Жена, все хорошо!“» — заметила жена военнослужащего.

«Хорошая психологическая разгрузка, дома среди своих. Просто понимаешь значимость своей деятельности там на СВО, зачем здесь находишься. Интересы России прежде всего, а Россия — это и дети, и родственники мои, россияне», — заявил военнослужащий с позывным Юрист.

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