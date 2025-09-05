Военно-театрализованную «Битву за Москву» покажут 6 сентября в Высокогорском районе РТ

В эту субботу, 6 сентября, в поселке Дачное Высокогорского района состоится масштабная военно-театрализованная постановка «Битва за Москву. Противостояние операции «Тайфун». Мероприятие организуют Михаил Яковлев и его дочь Татьяна при поддержке администрации района и спонсоров.

Программа начнется в 12:00 с работы тематических площадок: выставки ретро-автомобилей и современной техники, мастер-классов, швейбата, торгово-выставочных рядов, фудкорта, детской зоны с батутами и фотозон.

В 13:00 состоится торжественное открытие, а в 14:00 зрителей ждет военно-театрализованная постановка. Вечером выступят заслуженный артист РТ Игорь Горчаков (16:00), группа МАРШ (17:00) и DJ ДОЖДИК(18:00–19:00).

Завершится программа салютом в 19:00.

Мероприятие приурочено к 80-летию Великой Победы и 90-летию Высокогорского района.