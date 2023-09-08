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Военно-спортивный центр «Воин» презентует программы допризывной подготовки на ВЭФ
С 10 по 13 сентября в рамках Восточного экономического форума центр военно-спортивной подготовки «Воин» представит программы по допризывной подготовке и патриотическому воспитанию молодежи. В мае филиалы организации открылись в 12 регионах страны, включая Татарстан. Об этом сообщает ТАСС.
«Двенадцать филиалов центра открылись 11 мая 2023 года (Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чечня, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и ЯНАО)», — напомнили в пресс-службе организации.
Отмечается, что инструкторы по военно-спортивной подготовке занимаются подготовкой юношей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в Вооруженных сил РФ. Еще одно направление их работы — возвращение военнослужащим запаса в возрасте от 18 до 35 лет утраченных навыков и компетенций.
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