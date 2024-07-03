Военно-историческое общество Татарстана запустило серию фильмов о спецоперации «СВОИ»

Ко дню ветеранов боевых действий региональное представительство Российского военно-исторического общества в Татарстане запустило цикл короткометражных фильмов под названием «СВОИ». Серия из шести роликов рассказывает о соотечественниках, которые неравнодушны к судьбе своей страны.

В социальных сетях реготделения представлены короткие фильмы, посвященные героям нашего времени – тем, кто достойно служит на передовой, поддерживает стабильность в тылу, доставляет гуманитарную помощь и сохраняет историческую память.

Цикл состоит из шести фильмов, которые охватывают наиболее важные аспекты: от первых шагов на передовой до личных историй тех, кто сейчас живет в Казани. Зрители смогут увидеть не только сложности доставки гуманитарной помощи, но и переживания людей, столкнувшихся с реалиями военного времени, их эмоции, ранения и жизнь после возвращения домой.

Главная задача команды проекта – рассказать правдивую историю без прикрас и ответить на вопросы, которые волнуют многих людей. Один из фрагментов сериала «СВОИ» показывает эмоции уроженки подшефного Лисичанска Анастасии Набойченко о ситуации с ее братом в момент обстрела: «И он такой бежит… “Насть, мне осколки падают в спину”. Он не понимает, что происходит, у него просто истерика». Три отдельные серии посвящены военнослужащим из 430 и 1234 полка. Их истории схожи и связаны одним событием, но главнейшая связь – это воинское братство.

Выход серий запланирован с 1 по 6 июля на официальной странице РО РВИО по РТ.

Проект стал возможен благодаря поддержке министерства по делам молодежи Республики Татарстан и республиканского центра молодежных формирований «Форпост». Особую значимость проекту придает его реализация в рамках победы Республики Татарстан во Всероссийском конкурсе «Регион для молодых» 2024 года.